Пройшов Кубок Києва з боксу на призи легенд світового рингу братів Кличків

У столичному клубі Stereo Plaza відбулися фінальні поєдинки Кубка Києва з боксу на призи братів Кличків.

У ринг турніру виходили боксери - юнаки та дівчата - не лише з Києва, а й з інших регіонів України, передає Укрінформ.

На Кубку були присутні мер Києва, чемпіон світу з профі-боксу Віталій Кличко, чемпіон світу серед професіоналів, переможець Олімпійських ігор Володимир Кличко.

«Цей турнір - не просто спортивне свято, - підкреслив Віталій Кличко. - Він показує силу духу наших спортсменів, готовність боротися за наше майбутнє. Багато боксерів сьогодні боронять нашу державу від ворога. Збори від Кубка Києва підуть на підтримку Збройних сил України».

«Низький уклін ЗСУ, бо завдяки нашим воїнам, серед яких багато спортсменів, ми маємо можливість проводити різні змагання, зокрема турніри найвищого рівня, - зазначив Володимир Кличко. – На Кубку Києва не буде тих, хто програв. Тут всі переможці, бо кожен своєю майстерністю і волею до перемоги демонструє підтримку українським військовим».

Серед гостей турніру Кубок Києва були керівники федерації боксу України, столичної федерації боксу, представники шоу-бізнесу, зірки вітчизняного і світового спорту, зокрема, борець Жан Беленюк, гімнаст Олег Верняєв, боксерка Аліна Шатернікова та багато інших.

Фото: kyivcity.gov.ua.