Збірна Фінляндії виграла чемпіонат світу-2026 з хокею

Перемогою збірної Фінляндії завершився у Цюриху (Швейцарія) фінал 89-го чемпіонату світу з хокею.

У вирішальному поєдинку фіни в овертаймі обіграли команду Швейцарії - 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), передає Укрінформ.

Для Фінляндії це п'яте "золото" на чемпіонатах світу. В активі швейцарців за ці роки - 6 срібних та 8 бронзових нагород.

Як повідомлялося, у матчі за 3-тє місце «бронзу» здобула збірна Норвегії - після перемоги в овертаймі над Канадою - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Нагадаємо, збірна Україна нинішнього сезону повернулася до елітного дивізіоніу і вперше з 2007 року виступить на ЧС-2027, який прийматимуть німецькі міста Дюссельдорф та Мангайм з 14 по 30 травня наступного року.

