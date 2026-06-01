Тенісистка Марта Костюк: Нині найстабільніший період у моїй кар’єрі

Українська тенісистка Марта Костюк у четвертому колі Ролан Гаррос перемогла у парижі третю «ракетку» світу Ігу Швьонтек і вперше вийшла до 1/4 фіналу грунтового «мейджора».

Як повідомляє «Великий теніс України», спортсменка зазначила, що нинішній рік є найстабільнішим періодом у її ігровій кар’єрі, передає Укрінформ.

«Дуже рада серії перемог, виходу до чвертьфіналу. Сьогодні трохи відсвяткую, але водночас залишатимуся повністю зосередженою на турнірі. Нинішнього року багато що почало виходити на грунті загалом. Так само і на змаганнях у Мадриді, які раніше не були для мене найуспішнішими. Це приємне відчуття. Мені здається, я просто даю собі більше простору. Більше насолоджуюся грою, побудовою розіграшів, викликами, вчуся правильно проходити складні моменти під час матчів. І, думаю, мені це добре вдається. Нині я набагато стабільніша. Це найстабільніший період у моїй кар’єрі. Водночас мені ще треба пройти довгий шлях до рівня гравчинь топ-10 чи топ-5», - сказала Марта.

За місце у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції Марта зіграє у Парижі проти першої «ракетки» України Еліни Світоліної. Костюк вважає Світоліну легендою вітчизняного тенісу і дуже очікує на цей матч.

«Думаю, у нас дуже хороші стосунки. Еліна - легенда українського тенісу, і для мене буде великою честю вийти проти неї на корт у вівторок. Вона проклала шлях для багатьох українських хлопців і дівчат. І зараз грає просто чудово. Особливо цього року - неймовірно. Я дуже чекаю на цей матч. Ми вже грали одна проти одної два роки тому, тому я приблизно знаю, чого очікувати. Думаю, це буде дуже хороший поєдинок», - розповіла Марта Костюк.

Фото: BTU.ORG.UA/Denys Didkivskyi.