Мальдера після перемоги над Польщею: Гравці дуже спростили для мене дебют

Новий головний тренер національної збірної України з футболу італієць Андреа Мальдера прокоментував перемогу команди у контрольному поєдинку проти Польщі (2:0).

Як повідомляє пресслужба УАФ, наставник зазначив, що підопічні спростили його дебют, передає Укрінформ.

«Мій дебют. Я навіть не міг його таким уявити. Гравці роблять футбол складним або простим. Вони дуже спростили для мене цей дебют. Бо з першого моменту вони повністю мені довірилися. І вони надали мені багато сміливості. Те, що ми зробили за два дні, - це було дуже складно зробити, я це надзвичайно ціную.

Думаю, що найскладніше почнеться лише зараз. Бо коли виграєш - ми всі молодці. Але футбол може за одну секунду все змінити, перевернути все з ніг на голову. Звісно, ми маємо насолодитися цією перемогою. Але тримати рівновагу. Сьогодні звісно ми не були ідеальними. На мою думку, можемо набагато-набагато краще зіграти. Найкраща річ - це був характер, який продемонстрували наші хлопці...

Любов, яку я отримав від людей, від уболівальників з першого дня, як приїхав сюди, - це те, що назавжди залишиться зі мною в серці. Завжди носитиму це з собою», - сказав тренер.

7 червня у місті Оденсе збірна України зіграє ще один товариський поєдинок - проти національної команди Данії.

