Збірна України з мініфутболу вийшла до чвертьфіналу Євро-2026

У столиці Словаччини Братиславі триває чемпіонат Європи з мініфутболу.

Збірна України в 1/8 фіналу турніру обіграла команду Португалії - 3:1, передає Укрінформ.

У першому таймі голами відзнавчилися українці Денис Бланк і Вадим Іванов (2:0). Після перерви Жоау Дуарте скоротив відставання для португальців, але одразу Михайло Грицина відправив м’яч у порожні ворота після помилки голкіпера суперників

У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка у 1/8 фіналу перемогла Польщу у серії пенальті - 1:0 (ігровий час - 1:1).

Поєдинок Грузія - Україна розпочнеться 2 червня о 20.00 за київським часом.

Фото: facebook.com/ukraineminifootball.