У Варшаві стартує чемпіонат світу з баскетболу 3х3

1 червня у столиці Польщі Варшаві стартує чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, ювілейний десятий ЧС пройде на центральній площі міста біля Палацу культури і науки - однієї з найвідоміших архітектурних споруд Польщі, передає Укрінформ.

Протягом семи днів на майданчику біля Parade Square буде зіграно 104 матчі серед чоловічих та жіночих збірних.

Баскетбол 3х3 традиційно поєднує спорт та елементи вуличної культури. Музика під час матчів, робота ведучих з уболівальниками та близькість трибун до майданчика створюють атмосферу фестивалю, яка давно стала однією з візитівок дисципліни.

Під час чемпіонату у новому шоу DUNK MANIA виступить українець Дмитро Smoove Кривенко. DUNK MANIA - командний конкурс слем-данків, у якому учасники змагатимуться не лише у складності виконання, а й у видовищності, взаємодії з глядачами та креативності постановок.

У чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 візьмуть участь по 20 чоловічих та жіночих збірних. Серед учасників не лише традиційні гранди 3х3 (Сербія, США, Франція, Нідерланди), а й команди, які останніми роками стрімко прогресують - Монголія, Філіппіни, Мадагаскар, Азербайджан та інші.

На чемпіонат світу-2026 у статусі чинних чемпіонів приїхали чоловіча збірна Іспанії та жіноча збірна Нідерландів.

Для жіночої збірної України це буде другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Українки боротьбу розпочинають у вівторок, 2 червня.

До заявки нашої команди увійшли Міріам Уро-Ніле, Христина Філевич, Анжеліка Ляшко та Катерина Коваль.

