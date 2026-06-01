ФК «Ворскла» не отримав атестат на сезон-2026/2027

Полтавський футбольний клуб «Ворскла» отримав відмову у допуску до клубних змагань Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ) сезону-2026/2027.

Про це повідомляє офіційний сайт ворсклян, передає Укрінформ.

«Попри всі зусилля дограти змагання Першої ліги ПФЛ сезону-2025/2026, під час проходження процедури атестації футбольних клубів ФК «Ворскла» отримав відмову у допуску до наступного сезону у частині дотримання вимог фінансових критеріїв регламенту УАФ з атестації футбольних клубів ПФЛ.

На жаль, через значний обсяг боргових зобов’язань, які виникли й накопичувалися починаючи з 2021 року, клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях», - йдеться на сайті полтавської команди.

Разом з тим, зазначається, що попри все, залишається можливість проведення реструктурізаційних заходів для фінансового оздоровлення, оптимізації процесів та пошуку потенційних інвесторів та спонсорів, з можливістю отримання атестату на участь у змаганнях ПФЛ на сезон-2027/2028.

