Відома остаточна заявка України на ігри жіночої волейбольної Ліги націй

Жіноча збірна України з волейболу оголосила заявку на перший тиждень Ліги націй-2026 - дебютного для команди турніру.

Склад з 14-х волейболісток оприлюднила Федерація волейболу України, передає Укрінформ. Наші волейболістки дебютують в Лізи націй. Протягом стартового тижня вони зіграють проти національних команд США, Німеччина, Японія та Франція. Остаточна заявка збірної України з волейболу на жіночу Лігу націй-2026: пасуючі - Дарина Шаргородська («Жетису», Казахстан), Олена Напалкова («Вієсті», Фінляндія); діагональні - Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Пальмберг», Німеччина); догравальниці - Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Олімпіада», Кіпр), Марта Федик («Капошвар», Угорщина); блокуючі - Світлана Дорсман («Девелопрес», Польща), Уляна Котар («Мюлуз», Франція), Діана Мелюшкина («Бешикташ», Туреччина), Катерина Жилінська («Радомка», Польща); ліберо - Аріна Бойко («Буковинка»), Аліка Луценко («Вроцлав», Польща). Читайте також: Українські волейболістки перемогли Францію перед стартом у Лізі націй Календар матчів українок у перший тиждень Ліги націй (Канада): Середа, 3 червня. Початок о 18.00. Україна - США Четвер, 4 червня. 23.30. Україна - Німеччина П'ятниця, 5 червня. 23.30. Україна - Японія Неділя, 7 червня. 18.00. Україна - Франція. Фото: facebook.com//Федерація волейболу України.