Відома остаточна заявка України на ігри жіночої волейбольної Ліги націй
Склад з 14-х волейболісток оприлюднила Федерація волейболу України, передає Укрінформ.
Наші волейболістки дебютують в Лізи націй. Протягом стартового тижня вони зіграють проти національних команд США, Німеччина, Японія та Франція.
Остаточна заявка збірної України з волейболу на жіночу Лігу націй-2026:
пасуючі - Дарина Шаргородська («Жетису», Казахстан), Олена Напалкова («Вієсті», Фінляндія);
діагональні - Вікторія Даньчак («ІБК Альтос», Республіка Корея), Анна Артишук («Пальмберг», Німеччина);
догравальниці - Олександра Міленко («Динамо», Румунія), Юлія Димар («Берел», Казахстан), Валерія Нудьга («Олімпіада», Кіпр), Марта Федик («Капошвар», Угорщина);
блокуючі - Світлана Дорсман («Девелопрес», Польща), Уляна Котар («Мюлуз», Франція), Діана Мелюшкина («Бешикташ», Туреччина), Катерина Жилінська («Радомка», Польща);
ліберо - Аріна Бойко («Буковинка»), Аліка Луценко («Вроцлав», Польща).
Календар матчів українок у перший тиждень Ліги націй (Канада):
Середа, 3 червня. Початок о 18.00. Україна - США
Четвер, 4 червня. 23.30. Україна - Німеччина
П'ятниця, 5 червня. 23.30. Україна - Японія
Неділя, 7 червня. 18.00. Україна - Франція.
