Спорт-2026. Календар головних подій червня

Спорт-2026. Календар головних подій червня

Укрінформ
2026-й продовжують змагання спортивного червня.

Укрінформ представляє розклад топ-подій першого літнього місяця року.

Календар спортивного червня-2026:

24 травня - 7 червня: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан Гаррос (Париж).

1-7 червня. Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (Варшава, Польща).

3 червня - 26 липня. Ліга націй з волейболу, жінки, фінальний раунд. (Макао, Китай).

4 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 4-й етап (Рим, Італія).

7 червня. «Формула-1». 6-й етап. Гран-прі Монако (Монте-Карло).

7 червня. Футбол. Товариський матч Данія - Україна (Оденсе).

7 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 5-й етап (Стокгольм, Швеція).

10 червня - 2 серпня. Ліга націй з волейболу, чоловіки, фінальний раунд. (Нінбо, Китай).

10 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 6-й етап (Осло, Норвегія).

10-14 червня. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное (Монтемор-у-Велью, Португалія).

11 червня - 19 липня. Чемпіонат світу з футболу (Канада, Мексика, США).

Читайте також: Магучіх здобула перше «золото» сезону-2026 на етапі «Діамантової ліги»

14 червня. «Формула-1». Гран-прі Барселони. 7-й етап (Каталонія, Іспанія).

16-26 червня. Чемпіонат світу з кульової стральби серед юніорів (Зуль, Німеччина).

19-21 червня. Дзюдо, етап серії Grand Slam (Улан-Батор, Монголія).

19 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 7-й етап (Доха, Катар).

19-21 червня. Кубок світу з артистичного плавання, Суперфінал (Торонто, Канада).

26-20 червня. Дзюдо, етап серії Grand Prix (Ціндао, Китай).

28 червня. «Формула-1». 8-й етап. Гран-прі Австрії. 8-й етап (Шпільберг, Австріяя).

28 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 8-й етап (Париж, Франція).

29 червня - 12 липня: Вімблдонський тенісний турнір (Лондон, Англія).

Оновлюється...

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-