Спорт-2026. Календар головних подій червня
Укрінформ представляє розклад топ-подій першого літнього місяця року.
Календар спортивного червня-2026:
24 травня - 7 червня: Відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан Гаррос (Париж).
1-7 червня. Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 (Варшава, Польща).
3 червня - 26 липня. Ліга націй з волейболу, жінки, фінальний раунд. (Макао, Китай).
4 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 4-й етап (Рим, Італія).
7 червня. «Формула-1». 6-й етап. Гран-прі Монако (Монте-Карло).
7 червня. Футбол. Товариський матч Данія - Україна (Оденсе).
7 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 5-й етап (Стокгольм, Швеція).
10 червня - 2 серпня. Ліга націй з волейболу, чоловіки, фінальний раунд. (Нінбо, Китай).
10 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 6-й етап (Осло, Норвегія).
10-14 червня. Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное (Монтемор-у-Велью, Португалія).
11 червня - 19 липня. Чемпіонат світу з футболу (Канада, Мексика, США).
14 червня. «Формула-1». Гран-прі Барселони. 7-й етап (Каталонія, Іспанія).
16-26 червня. Чемпіонат світу з кульової стральби серед юніорів (Зуль, Німеччина).
19-21 червня. Дзюдо, етап серії Grand Slam (Улан-Батор, Монголія).
19 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 7-й етап (Доха, Катар).
19-21 червня. Кубок світу з артистичного плавання, Суперфінал (Торонто, Канада).
26-20 червня. Дзюдо, етап серії Grand Prix (Ціндао, Китай).
28 червня. «Формула-1». 8-й етап. Гран-прі Австрії. 8-й етап (Шпільберг, Австріяя).
28 червня. Легка атлетика. «Діамантова ліга», 8-й етап (Париж, Франція).
29 червня - 12 липня: Вімблдонський тенісний турнір (Лондон, Англія).
Оновлюється...