Збірна України з хокею отримала суперників на ЧС-2027 в елітному дивізіоні

Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) назвала попередній склад груп чемпіонату світу-2027 в елітномк дивізіоні.

Учасники наступної світової першості визначилися за підсумком оновленого рейтингу IIHF, передає Укрінформ.

Склад груп:

А - Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія, Україна;

В - Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина, Казахстан.

Наразі склади груп ще не є остаточними: організаторам турніру, якими у 2027 році стане Німеччина, надається обмежене право внести одну або дві зміни команд між групами. При цьому, IIHF та оргкомітет зобов'язані зберегти спортивний баланс сил, щоб в обох групах залишилися приблизно рівні за класом фаворити та аутсайдери.

Як повідомлялося, за підсумками виступів у дивізіоні IA ЧС-2026 Україна вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею, також у класі підвищився Казахстан. Натомість місця в елітному дивізіоні на мундіаль 2027 року втратили Велика Британія та Італія.

