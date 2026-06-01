Сестри Музичук - у двадцятці найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист станом на 1 червня 2026 року.

Місце у топ-10 списку у жінок зберігає українка Анна Музичук, яка із коефіціентом 2522 займає 8-му позицію серед найкращих шахісток світу, передає Укрінформ.

Її молодша сестра Марія Музичук (2463) піднялася на 19-й рядок. Юлія Осьмак (2455) йде 22-ю, Анна Ушеніна (2419) - 36-ю, Наталія Букса (2389) - 56-ю, Анастасія Рахмангулова (2342) - 96-ю.

Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2596).

У чоловіків упевнено лідирує норвежець Магнус Карлсен (2841).

До першої світової сотні входять троє шахісти України: 46. Ігор Коваленко (2672), 52. Павло Ельянов (2664), 99. Василь Іванчук (2634).

Нагадаємо, в місті Батумі (Грузія) до 8 червня триватиме жіночий чемпіонат Європи з шахів. Чоловічу континентальну першість 1-10 червня приймає Акві-Терме, відомий термальний курорт на півдні П'ємонту (Італія).

На фото: Анна Музичук (fide.com).