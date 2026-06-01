Визначилися учасники перехідних матчів за потрапляння в УПЛ сезону-2026/27

За підсумками останнього туру футбольної Першої ліги стали відомі пари плей-офф за місця в Українській Прем"єр-лізі.

У плей-офф за право грати в наступному сезоні УПЛ зустрінуться чотири команди - по дві з вищого та першого дивізіонів, передає Укрінформ.

"Кудрівка" та "Олександрія", як повідомлялося, завершили сезон на 13-й та 15-й сходинках УПЛ відповідно.

"Олександрія" уникнула прямого вильоту та потрапила до перехідних матчів після того, як з чемпіонату знявся лвівський "Рух", що перейде до Другої ліги на наступний сезон.

До них доєдналися дві команди з Першої ліги, які за підсумком сезону посіли третю та четверту сходинки - "Лівий берег" та "Агробізнес".

Натомість з Прем'єр-ліги вибули "Рух" та СК "Полтава", а напряму в УПЛ потрапили переможець Першої ліги чернівецька "Буковина" та другим - одеський "Чорноморець".

Фото: УПЛ.