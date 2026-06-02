БК «Будівельник» підписав новий контракт з Юлією Гутевич

Київський баскетбольний клуб «Будівельник» підписав новий контракт із захисницею Юлією Гутевич.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, минулої кампанії Юлія була лідеркою «Будівельника» за ігровим часом, кращою асистенткою та мала нацкращі показники за точністю дальніх кидків, передає Укрінформ.

Загалом в Українській у Суперлізі Гутевич приносила команді у середньому 9,9 очка, робила 4,4 передачі, 3,7 підбирання та 1,3 перехоплення.

Раніше столичний клуб уклав нові угоди із Ксенією Панькіною, Дарʼєю Завідною, Владиславою Волошиною та Анжелікою Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, минулого сезону команда Віталія Чернія була непереможною, вигравши золотий дубль. Баскетболістки «Будівельника» стали чемпіонками України і здобули національний Кубок.

