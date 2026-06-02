Президент призначив стипендії біатлоністці Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії чемпіонці Олімпійських ігор Віті Семеренко та срібному призеру Олімпійських ігор Михайлу Романчуку.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №453/2026 оприлюднений на сайті глави держави.
Зідно з указом, стипендії призначені чемпіонці ХХІІ зимових Олімпійських ігор з біатлону Семеренко у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також срібному призеру ХХХІІ літніх Олімпійських ігор із плавання Романчуку - у розмірі трьох з половиною прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
