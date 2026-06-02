Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний бій Усик - Кабаєл

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала титульний поєдинок між чемпіоном світу у надважкій вазі українцем Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєлом з Німеччини

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман в ефірі Pro Box TV, передає Укрінформ.

Усик мусить провести бій з Кабаєлом, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу. У разі відмови від поєдинку з німецьким претендентом українець буде змушений звільнити титул WBC - один із трьох основних поясів, якими володіє у хевівейті.

Як повідомлялося, 24 травня Усик технічним нокаутом в 11-у раунді переміг нідерландця Ріко Верховена і втримав чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC та IBF та журналу The Ring.

