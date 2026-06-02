УАФ, НОК та Мінмолодьспорту України звернулися до ФІФА і УЄФА

Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді та спорту України спільно звернулися до президентів ФІФА Джанні Інфантіно та УЄФА Александера Чеферіна.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у зверненні висловлюється прохання не змінювати чинного рішення та санкцій щодо країни-агресора Росії, а також застосувати аналогічні санкції проти Білорусі, передає Укрінформ.

«7 травня 2026 року на своєму засіданні виконавча рада МОК ухвалила рішення щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та національною символікою, а також торкнулась питання можливого повернення до міжнародних змагань російських спортсменів.

Це відбулося у той час, коли, на превеликий жаль, за понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила тисячі життів та домівок, у тому числі сотні спортивних і, зокрема, футбольних об’єктів в Україні, а також забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів, тренерів і функціонерів, і продовжує це робити щодня, не демонструючи ознак прагнення до миру. Крім того, Російський футбольний союз вже декілька років свідомо і системно порушує міжнародне законодавство та рішення УЄФА від 2014 року щодо неприпустимості інтеграції клубів з тимчасово окупованих територій у внутрішні російські змагання.

Варто окремо зазначити, що Білорусь є і залишається визнаним Європейським Парламентом, ПАРЄ та ООН співучасником війни від самого початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, у даний період продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України та сприяти окупації українських територій, а також останнім часом навіть посилює свою агресивну воєнну риторику у офіційних публічних комунікаціях.

Територія Білорусі стабільно використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії, проведення військових навчань, основною ціллю яких є створення напруги і вчинення тиску не тільки на Україну, а й сусідні країни Європи. Крім того, днями на території Білорусі розгорнули спільні з Росією ядерні навчання, що є ще більш неприйнятним та тривожним жестом для європейської і світової спільноти, виходячи за рамки локальної загрози для східної і центральної Європи» - йдеться у заяві.

Зазначається також, що позиція Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та Української асоціації футболу залишається обгрунтовано незмінною - доки в Україні тривають бойові дії, що знищують інфраструктуру країни та завдають непоправних страждань і смертей її цивільному населенню через воєнні злочини, скоєні Росією за сприяння Білорусі, повернення представників цих країн на міжнародні спортивні арени не має бути допущено світовими спортивними керівними органами.

