Костюк перемогла Світоліну у матчі за півфінал Ролан Гаррос

У вівторок на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) пройшла чвертьфінальна зустріч двох найкращих українських тенісисток.

Марта Костюк (№15 WTA) у трьох сетах обіграла Еліну Світоліну (7) - 6:3, 2:6, 6:2, передає Укрінформ.

Подруги по збірній України провели на корті 1 годину 51 хвилину.

Тепер у півфіналі Ролан Гаррос Костюк має зустрітися з «нейтральною» Міррою Андреєвою (8).

Додамо, що раніше Світоліна виходила до чвертьфіналів Відкритого чемпіонату Франції у 2015-у, 2017-у, 2020-у, 2023-у та 2025 роках.

Костюк свій найкращий результат у Парижі показала п’ять років тому, коли дісталася четвертого кола.

Змагання у французькій столиці триватимуть до 7 червня.

