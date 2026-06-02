Українка Халькевич - срібна призерка етапу Кубка світу зі скелелазіння

В Алькобендасі (Іспанія) відбувався четвертий етап Кубка світу зі скелелазіння, участь у якому взяли 248 спортсменів із 43-х країн.

Як повідомляє пресслужба НОК України, 18-річна Поліна Халькевич вперше в кар’єрі піднялася на п’єдестал змагань такого рівня - «срібло», передає Укрінформ.

Поліна розпочала турнір із впевненого виступу у кваліфікації, де показала сьомий час - 6,79 секунди. На стадії плей-офф українка послідовно залишила поза турніром представниць Італії, Іспанії (другу сіяну) та Китаю.

У фінальному забігу Халькевич зустрілася з віцечемпіонкою світу, американкою Еммою Гант. У підсумку українка показала час 6,39, але поступилася суперниці, яка встановила новий рекорд свого континенту (6,08).

Для юної української скелелазки це дебютна медаль на дорослих етапах Кубка світу. До цього її найкращим результатом було десяте місце на відкритті сезону у Китаї.

