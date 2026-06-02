Українка Халькевич - срібна призерка етапу Кубка світу зі скелелазіння

Українка Халькевич - срібна призерка етапу Кубка світу зі скелелазіння

Укрінформ
В Алькобендасі (Іспанія) відбувався четвертий етап Кубка світу зі скелелазіння, участь у якому взяли 248 спортсменів із 43-х країн.

Як повідомляє пресслужба НОК України, 18-річна Поліна Халькевич вперше в кар’єрі піднялася на п’єдестал змагань такого рівня - «срібло», передає Укрінформ.

Поліна розпочала турнір із впевненого виступу у кваліфікації, де показала сьомий час - 6,79 секунди. На стадії плей-офф українка послідовно залишила поза турніром представниць Італії, Іспанії (другу сіяну) та Китаю.

У фінальному забігу Халькевич зустрілася з віцечемпіонкою світу, американкою Еммою Гант. У підсумку українка показала час 6,39, але поступилася суперниці, яка встановила новий рекорд свого континенту (6,08).

Читайте також: 16-річна українка виграла «золото» на ЧС-2025 зі скелелазіння

Для юної української скелелазки це дебютна медаль на дорослих етапах Кубка світу. До цього її найкращим результатом було десяте місце на відкритті сезону у Китаї.

Фото: facebook.com/olympicua.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-