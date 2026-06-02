Українки з поразки від Канади стартували на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України розпочала виступ у столиці Польщі Варшаві на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.

У першому матчі "синьо-жовті" поступилися команді Канади - 11:14, передає Укрінформ.

Наступний поєдинок українки проведуть сьогодні (17.40) проти суперниць з Японії, які обіграли Францію - 16:13.

У чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 беруть участь по 20 чоловічих та жіночих збірних. Серед учасників не лише традиційні гранди 3х3 (Сербія, США, Франція, Нідерланди), а й команди, які останніми роками стрімко прогресують - Монголія, Філіппіни, Мадагаскар, Азербайджан та інші.

На чемпіонат світу-2026 у статусі чинних чемпіонів приїхали чоловіча збірна Іспанії та жіноча збірна Нідерландів.

Для жіночої збірної України це буде другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3. Українки боротьбу розпочинають у вівторок, 2 червня.

До заявки нашої команди увійшли Міріам Уро-Ніле, Христина Філевич, Анжеліка Ляшко та Катерина Коваль.

Нагадаємо, ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме до 7 червня.

