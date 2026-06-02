Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під національними прапорами

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) дозволив росіянам і білорусам виступати на змаганнях під національними прапорами та виконання своїх гімнів.

Про це повідомляється на сайті FIE, передає Укрінформ.

Як зазначається, FIE ухвалила рішення, що починаючи з чемпіонату світу серед дорослих 2026 року в Гонконзі (Китай) скасує всі обмежувальні заходи та дозволить спортсменам і офіційним особам із білоруськими або російськими паспортами брати участь в усіх індивідуальних і командних змаганнях під егідою федерації під національними абревіатурами, у формі, з прапорами та під гімни своїх країн.

«Це рішення відображає прихильність FIE до фундаментальних принципів Олімпійської хартії, зокрема до принципів недискримінації, рівного ставлення та універсальності спорту, а також до цілей і принципів, викладених у Статуті FIE», - йдеться у повідомленні.

Чемпіонат світу серед дорослих 2026 року відбудеться в Гонконзі з 22 по 30 липня.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти обмеження з білоруських спортсменів на участь у міжнародних індивідуальних та командних змаганнях.

