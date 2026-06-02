Збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026

Збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026

Укрінформ
У столиці Словаччини Братиславі проходить чемпіонат Європи з мініфутболу.

Збірна України в 1/4 фіналу турніру упевнено обіграла команду Грузії - 4:0 і стала півфіналістом Євро-2026, передає Укрінформ.

В іншому протистоянні ігрового дня Угорщина розгромила Болгарію (4:0).

Ще два учасники 1/2 фіналу сьогодні визначаться у матчах Румунія - Сербія, Чехія - Азербайджан.

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Нагадаємо, XXVII чемпіонат Європи з мініфутболу триватиме до 4 червня.

Фото: facebook.com/ukraineminifootball.

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