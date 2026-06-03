Міріам Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський БК «Ньйон»

Нападниця збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський клуб «Ньйон», в якому провела останні два роки.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ, передає Укрінформ.

Уро-Ніле у чемпіонаті Швейцарії нинішнього сезону провела 20 матчів. У середньому за гру вона набирала 15,4 очка, робила 10,2 підбирання, 2,5 передачі та 1,7 перехоплення.

Українка другий рік поспіль разом з «Ньйоном» стала чемпіонкою Швейцарії.

Нині Міріам перебуває у розташуванні збірної України з баскетболу 3х3, з якою стартувала на чемпіонаті світу з однієї перемоги у двох матчах.

Фото: fbu.ua.