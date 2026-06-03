Ковляр допоміг БК «Будучност» повести у фінальній серії в Чорногорії

Ковляр допоміг БК «Будучност» повести у фінальній серії в Чорногорії

Укрінформ
Захисник національної баскетбольної збірної України Олександр Ковляр вдало зіграв за клуб «Будучност» у першому поєдинку фінальної серії чемпіонату Чорногорії.

Як повідомляє ФБУ, команда українця виграла матч у команди «Студентські Центар» 104:81 і повела в серії до двох перемог 1:0, передає Укрінформ.

Олександр відіграв 25 хвилин, набрав 9 очок, зробив 4 підбирання, 5 передач та 2 перехоплення.

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Наступна гра суперників пройде 4 червня.

На фото: ФБУ.

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