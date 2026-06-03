Таїсія Онофрійчук і Марія Полторак - найкращі спортсменки травня в Україні

Відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого визначилися лауреати спортивного тревня.

Як повідомляє пресслужба НОК, найкращою спортсменкою травня стала Таїсія Онофрійчук - бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві у Болгарії, передає Укрінформ.

Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Таїсія отримує вже удруге: торік її також відзначили за медальні здобутки на Євро.

У номінації «Найкраща юна спортсменка травня» перемогу здобула Марія Полторак. Вона стала срібною призеркою чемпіонату Європи з жіночої боротьби серед кадеток (до 17-ти років).

На змаганнях у місті Самоков (Болгарія) українка піднялася на другу сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 57 кг.

Фото: facebook.com/olympicua.