Таїсія Онофрійчук і Марія Полторак - найкращі спортсменки травня в Україні
Укрінформ
Відбулося засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, під час якого визначилися лауреати спортивного тревня.
Як повідомляє пресслужба НОК, найкращою спортсменкою травня стала Таїсія Онофрійчук - бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві у Болгарії, передає Укрінформ.
Варто зазначити, що визнання найкращої спортсменки місяця Таїсія отримує вже удруге: торік її також відзначили за медальні здобутки на Євро.
У номінації «Найкраща юна спортсменка травня» перемогу здобула Марія Полторак. Вона стала срібною призеркою чемпіонату Європи з жіночої боротьби серед кадеток (до 17-ти років).
На змаганнях у місті Самоков (Болгарія) українка піднялася на другу сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 57 кг.
Фото: facebook.com/olympicua.