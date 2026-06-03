Тренер жіночої збірної з баскетболу 3х3: Сподіваюся, що будемо додавати
Як повідомляє ФБУ, виступ команди прокоментував головний тренер наших баскетболісток Віталій Черній, передає Укрінформ.
За словами наставника, старт турніру вийшов непростим, а в першому матчі команда не змогла повністю реалізувати те, над чим працювала під час підготовки.
«Перший ігровий день склався дуже важко. У стартовій грі відчувалося хвилювання, ми не використовували свої сильні сторони. Десь збивалися на ті рішення, які не відповідали плану і задумам, які ми готували на гру», - зазначив Черній.
Він відзначив, що після поразки від Канади команда змогла зробити правильні висновки і вже з японками Японії продемонструвала інший баскетбол.
«На другу гру дівчата вже скинули цей тягар відповідальності, хвилювання пройшло. Звичайно, сили не безмежні, але ми використали ті можливості, які маємо. Виправили частину помилок і реалізували ті сильні сторони, на яких акцентували увагу», - сказав тренер.
Черній наголосив, що збірна продовжує прогресувати від матчу до матчу, а перемога над Японією має додати впевненості перед наступними зустрічами групового раунду.
«Кожен тренер завжди хоче більшого і ніколи не буде повністю задоволений грою. Але найголовніше, що є перемога. Сподіваюся, що з кожним матчем ми будемо додавати, краще виконувати план на гру і якісніше використовувати свої можливості» - заявив Черній.
Наступні поєдинки групового етапу українська команда проведе проти Франції та Литви 4 червня. До плей-офф вийдуть три кращі команди з групи.
Для жіночої збірної України це другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.
ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме у столиці Польщі до 7 червня.
Фото: fbu.ua.