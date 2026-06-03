Тренер жіночої збірної з баскетболу 3х3: Сподіваюся, що будемо додавати

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на чемпіонаті світу у Варшаві. У перший ігровий день українки поступилися Канаді (11:14), після чого здобули важливу перемогу над Японією (19:18).

Як повідомляє ФБУ, виступ команди прокоментував головний тренер наших баскетболісток Віталій Черній, передає Укрінформ.

За словами наставника, старт турніру вийшов непростим, а в першому матчі команда не змогла повністю реалізувати те, над чим працювала під час підготовки.

«Перший ігровий день склався дуже важко. У стартовій грі відчувалося хвилювання, ми не використовували свої сильні сторони. Десь збивалися на ті рішення, які не відповідали плану і задумам, які ми готували на гру», - зазначив Черній.

Він відзначив, що після поразки від Канади команда змогла зробити правильні висновки і вже з японками Японії продемонструвала інший баскетбол.

«На другу гру дівчата вже скинули цей тягар відповідальності, хвилювання пройшло. Звичайно, сили не безмежні, але ми використали ті можливості, які маємо. Виправили частину помилок і реалізували ті сильні сторони, на яких акцентували увагу», - сказав тренер.

Черній наголосив, що збірна продовжує прогресувати від матчу до матчу, а перемога над Японією має додати впевненості перед наступними зустрічами групового раунду.

«Кожен тренер завжди хоче більшого і ніколи не буде повністю задоволений грою. Але найголовніше, що є перемога. Сподіваюся, що з кожним матчем ми будемо додавати, краще виконувати план на гру і якісніше використовувати свої можливості» - заявив Черній.

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Наступні поєдинки групового етапу українська команда проведе проти Франції та Литви 4 червня. До плей-офф вийдуть три кращі команди з групи.

Для жіночої збірної України це другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.

ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме у столиці Польщі до 7 червня.

Фото: fbu.ua.