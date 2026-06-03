Вероніка Подрез та Віталій Сачко - у заявці кваліфікації Вімблдона-2026
Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.
19-річна Вероніка Подрез удруге стартуватиме на змаганнях рівня Grand Slam. Нинішнього року тенісистка дебютувала на рівні мейджорів - зіграла перше відбіркове коло на Ролан Гаррос у Парижі.
Вероніка продовжить найуспішніший сезон у кар'єрі. У квітні вона проиблася у фінал турніру WTA 250 у французькому Руані, де програла «дербі» Марті Костюк і стала 14-ю українською фіналісткою в історії жіночого туру.
У чоловічій кваліфікації виступить перша «ракетка» України Віталій Сачко. 28-річний тенісист спробує уперше пробитися до основної сітки мейджорів. На Вімблдоні він тричі вибував у першому раунді кваліфікації.
Кваліфікація Вімблдона-2026 традиціно стартує за тиждень до старту матчів основної сітки.
До основної сітки жіночих змагань Вімблдонського тенісного турніру заявлені сімеро українських тенісисток. Змагання першого раунду стартуватимуть 29 червня.
На фото: Вероніка Подрез/Arata Yamaoka.