Ролан Гаррос. Перша "ракетка" світу програла в 1/4 фіналу
Укрінформ
Перша "ракетка" світу "нейтральна" Арина Соболенко не змогла пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) у Парижі.
У матчі 1/4 фіналу Соболенко програла "нейтральній" Діані Шнайдер (№23 світового рейтингу) - 6:3, 5:7, 0:6, передає Укрінформ.
За вихід у фінал змагань Шнайдер зустрінеться з полькою Хвалінською (№114), яка переграла "нейтральну" Анну Калінську (№24) - 7:6 (7:3), 6:3.
Як повідомлялося, в іншому протистоянні 1/2 фіналу Ролан Гаррос-2026 зійдуться українка Марта Костюк (№15) та «нейтральна» Мірра Андреєва (№8).
Змагання у французькій столиці завершаться 7 червня.