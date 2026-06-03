Ролан Гаррос. Перша "ракетка" світу програла в 1/4 фіналу

Перша "ракетка" світу "нейтральна" Арина Соболенко не змогла пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) у Парижі.

У матчі 1/4 фіналу Соболенко програла "нейтральній" Діані Шнайдер (№23 світового рейтингу) - 6:3, 5:7, 0:6, передає Укрінформ. За вихід у фінал змагань Шнайдер зустрінеться з полькою Хвалінською (№114), яка переграла "нейтральну" Анну Калінську (№24) - 7:6 (7:3), 6:3. Читайте також: Костюк перемогла Світоліну у матчі за півфінал Ролан Гаррос Як повідомлялося, в іншому протистоянні 1/2 фіналу Ролан Гаррос-2026 зійдуться українка Марта Костюк (№15) та «нейтральна» Мірра Андреєва (№8). Читайте також: Олійникова поступилася у третьому раунді Ролан Гаррос-2026 Змагання у французькій столиці завершаться 7 червня.