Камерунський футболіст «Кривбаса» виступатиме за австрійський ЛАСК
Укрінформ
Какмерунський лівий захисник криворіського «Кривбаса» Іван Дібанго виступатиме у складі австрійського футбольного клубу ЛАСК.
Як повідомляє офіційний сайт команди з міста Лінц, 24-річний гравець уклав контракт до літа 2029 року, передає Укрінформ.
Гравець перейшов до нової команди на правах вільного агента, оскільки його угода з українським клубом закінчується у червні нинішнього року.
Дібанго виступав за «Кривбас» із 2022 року. Загалом у складі команди футболіст провів 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та 15-ма результативними пасами.
Додамо, що ЛАСК у сезоні, що завершився, став чемпіоном і завоював Кубок Австрії.
Фото: lask.at.