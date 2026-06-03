Камерунський футболіст «Кривбаса» виступатиме за австрійський ЛАСК

Какмерунський лівий захисник криворіського «Кривбаса» Іван Дібанго виступатиме у складі австрійського футбольного клубу ЛАСК.

Як повідомляє офіційний сайт команди з міста Лінц, 24-річний гравець уклав контракт до літа 2029 року, передає Укрінформ.

Гравець перейшов до нової команди на правах вільного агента, оскільки його угода з українським клубом закінчується у червні нинішнього року.

Дібанго виступав за «Кривбас» із 2022 року. Загалом у складі команди футболіст провів 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та 15-ма результативними пасами.

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Додамо, що ЛАСК у сезоні, що завершився, став чемпіоном і завоював Кубок Австрії.

Фото: lask.at.