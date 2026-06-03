Чернівецький ФК «Буковина» оголосив плани на літнє міжсезоння

Футбольний клуб «Буковина», який з наступного сезону виступатиме у вітчизняній Прем'єр-лізі (УПЛ), оголосив плани на літнє міжсезоння.

Як повідомляє пресслужба чернівчан, команда Сергія Шищенка повернеться з відпустки 22 червня, передає Укрінформ.

Підготовка до нового сезону-2026/2027, яка буде розділена на два етапи. Після проходження комплексного медичного огляду розпочнеться перший двотижневий навчально-тренувальний збір у Чернівцях, а вже 8 липня команда вирушить на Закарпаття, де «жовто-чорні» займатимуться протягом двох тижнів на базі «Мункач» у селі Дерцен.

Завершить підготовку до дебютного сезону в УПЛ «Буковина» шестиденним мікроциклом у Чернівцях.

Протягом літнього міжсезоння «Буковина» запланувала провести щонайменше сім контрольних поєдинків. Серед суперників чернівчан не лише представники УПЛ («Верес» та «Епіцентр»), а й клуби зі Словаччини та Угорщини.

Фото: facebook.com/FSCBC.