Сачко вийшов до чвертьфіналу турніру ATP у Чехії у парному розряді

Український тенісист Віталій Сачко успішно виступає на змаганнях ATP Challenger у чеському місті Простейов із призовим фондом $160,680.

У поєдинку перної сітки Віталій, якій грає у тандемі зі словаком Лукашем Покорни, у середу переміг дует Алафія Аєні (США)/Люка Павлович (Франція) - 7:5, 6:2, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 12 хвилин.

В 1/4 фіналу Віталій та Лукаш зустрінуться з парою Скандер Мансурі (Туніс)/Давід Поляк (Чехія).

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Як повідомлялося, раніше Сачко (№210 ATP) вийшов у Простейові до другого раунду в одиночному розряді. Далі на нього очікує матч проти 66-ї «ракетки» світу чеха Віта Копржіви.

Змагання Unicredit Czech Open триватимуть до 7 червня.

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club/ФТУ.