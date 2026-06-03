Збірна України поступилася волейболісткам США на старті Ліги націй

Жіночої збірної України з волейболу у своєму дебютному поєдинку Ліги націй програла американським суперницям.

Матч завершився на користь срібних призерок Олімпіади-2024 команди США - 3:0 (25:16, 25::17, 25:23), передає Укрінформ.

Свій наступний матч на турнірі українська команда проведе 4 червня. О 23.30 за київським часом підопічні Якуба Глушака зустрінуться зі збірною Німеччини.

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Як повідомлялося, перший ігровий тиждень Ліги націй відбувається з 3 по 7 червня у канадському Квебеку, де українки також зіграють з командами Німеччини, Японії та Франції.

З 17 по 21 червня збірна України виступатиме в Таїланді. На цьому етапі «синьо-жовті» проведуть матчі проти господарок турніру, а також команд Польщі, Нідерландів і Болгарії.

Завершальний ігровий тиждень пройде з 8 по 12 липня у Гонконзі. Там українські волейболістки зіграють з Італією, Китаєм, Бельгією та Домініканською Республікою.

На фото: Юлія Димар (en.volleyballworld.com).