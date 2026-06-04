Українська Прем'єр-ліга назвала накйкращих футболіста та тренера травня

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) визначила лауреатів тревня 2026 року.

Як повідомляє пресслужба УПЛ, найкращим футболістом став півзахисник Андрій Сторчоус («Кудрівка», Чернігівська облвсть), передає Укрінформ.

Андрій спочатку двома забитими м'ячами приніс перемогу над львівським «Рухом» (2:1), а потім двома голами тримав інтригу у матчі з київським «Динамо» (2:3).

Друге місце посів Матвій Пономаренко («Динамо»), третє - Едуард Сарапій з житомирського «Полісся».

У тренерів перемогу здобув турецький керманич чемпіонат України - донецького «Шахтаря» Арда Туран, який у травневому рейтингу випередив двох наставників - Віктора Скрипника із луганської «Зорі» та Руслана Ротаня з «Полісся».

На фото: Арда Туран/facebook.com/fcshakhtar.