Понад 5000 уболівальників відвідали тренування збірної України у Львові

Уперше від початку повномасштабного вторгнення національна збірна України з футболу ровела вечір зі своїми уболівальниками.

Як повідомляє пресслужба УАФ, відкрите тренування національної команди на стадіоні «Скіф» у Львові зібрало понад п'ять тисяч глядачів, передає Укрінформ.

Безпекові обмеження досі не дозволяють «синьо-жовтим» проводити вдома офіційні міжнародні матчі. Але любов виявилася сильнішою за обставини. Команда хотіла бути якомога ближче до тих, заради кого виходить на поле: відчути їхню енергію та підтримку.

Спершу вболівальники спостерігали за тренуванням підопічних Андреа Мальдери, а далі стадіон перетворився на простір живого спілкування.

«Це дуже сильна емоція. Ми беремо приклад з вас. Якщо ми візьмемо від вас 10% емоцій, які ви нам даєте, - виграємо усі матчі. Дякуємо усім», - цими словами головний тренер національної збірної України розпочав основну частину зустрічі.

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Після звернення наставника розпочалася шоу-програма, у якій фанати й команда надолужували роки розлуки: пенальті-батли на полі, квізи між командою та трибунами, можливість поставити запитання гравцям і велика автограф-сесія. І все це - із безліччю призів для вболівальників збірної.

Фото: facebook.com/uafukraine.