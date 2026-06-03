Збірна України з мініфутболу розгромила Угорщину і вийшла у фінал Євро-2026

У столиці Словаччини Братиславі проходить чемпіонат Європи з мініфутболу.

Збірна України в 1/2 фіналу турніру упевнено обіграла команду Угорщини - 5:1 і вперше вийшла у фінал Євро, передає Укрінформ.

"Золото" континентальної першості-2026 українці розіграють з чемпіоном світу Азербайджаном, який у матчі із Сербією завершив півфінальне протистояння на свою користь у серії пенальті - 3:1 (ігровий час - 1:1).

Нагадаємо, фінал XXVII чемпіонату Європи з мініфутболу відбудеться 4 червня.

Фото: facebook.com/ukraineminifootball.