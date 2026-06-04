БК «Запоріжжя» підписав новий контракт з молодим вихованцем
Укрінформ
Баскетбольний клуб української Суперліги БК «Запоріжжя» подовжив контракт з 18-річним форвардом Арсенієм Рибаковим на сезон-2026/2027.
Як повідомляє пресслужба запоріжців, вихованець запорізького баскетболу минулого сезону дебютував у Суперлізі, передає Укрінформ.
Форвард провів 5 матчів, у яких набирав у середньому 1 очко, робив 0,8 підбирання і 0,2 асиста.
Раніше запоріжці підписали контракти на сезон-2026/2027 із захисниками Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардом Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим, а також оголосили про призначення Євгенія Ісакова на посаду головного тренера команди.
Фото: t.me/zpbasket.