БК «Запоріжжя» підписав новий контракт з молодим вихованцем

Баскетбольний клуб української Суперліги БК «Запоріжжя» подовжив контракт з 18-річним форвардом Арсенієм Рибаковим на сезон-2026/2027.

Як повідомляє пресслужба запоріжців, вихованець запорізького баскетболу минулого сезону дебютував у Суперлізі, передає Укрінформ.

Форвард провів 5 матчів, у яких набирав у середньому 1 очко, робив 0,8 підбирання і 0,2 асиста.

Раніше запоріжці підписали контракти на сезон-2026/2027 із захисниками Андрієм Величком і Олександром Петренком, форвардом Кирилом Клімановим та бігменом В’ячеславом Кіктєвим, а також оголосили про призначення Євгенія Ісакова на посаду головного тренера команди.

Фото: t.me/zpbasket.