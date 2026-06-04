Відомий календар жіночого молодіжного Євробаскету-2026 за участю України

Відомий календар жіночого молодіжного Євробаскету-2026 за участю України

Укрінформ
Рівно місяць залишається до молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу U20 серед жіночих збірних у Дивізіоні В, в якому зіграє збірна України.

Як повідомляє ФБУ, Євро пройде 4-12 липня у болгарському місті Самоков, передає Укрінформ.

Українська команда потрапила до групи В, де її суперницями будуть збірні Чехії та Словаччини.

Розклад матчів жіночої збірної України U20:

Субота, 4 липня

Початок о 20.30. Чехія - Україна

Неділя, 5 липня

17.45. Україна - Словаччина

Вівторок, 7 липня

Матчі за 9-14-те місця

Середа, 8 липня

Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця

Четвер, 9 липня

Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця

Субота, 11 липня

Півфінали, матчі за 5-8-ме та 9-14-те місця

Неділя, 12 липня

Фінал, матчі за підсумкові місця у топ-8 та матчі за 9-14 місця.

Фото: fbu.ua.

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