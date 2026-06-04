Відомий календар жіночого молодіжного Євробаскету-2026 за участю України

Рівно місяць залишається до молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу U20 серед жіночих збірних у Дивізіоні В, в якому зіграє збірна України.

Як повідомляє ФБУ, Євро пройде 4-12 липня у болгарському місті Самоков, передає Укрінформ. Українська команда потрапила до групи В, де її суперницями будуть збірні Чехії та Словаччини. Розклад матчів жіночої збірної України U20 : Субота, 4 липня Початок о 20.30. Чехія - Україна Неділя, 5 липня 17.45. Україна - Словаччина Вівторок, 7 липня Матчі за 9-14-те місця Середа, 8 липня Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця Четвер, 9 липня Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця Субота, 11 липня Півфінали, матчі за 5-8-ме та 9-14-те місця Неділя, 12 липня Фінал, матчі за підсумкові місця у топ-8 та матчі за 9-14 місця. Фото: fbu.ua.