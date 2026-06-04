Відомий календар жіночого молодіжного Євробаскету-2026 за участю України
Укрінформ
Рівно місяць залишається до молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу U20 серед жіночих збірних у Дивізіоні В, в якому зіграє збірна України.
Як повідомляє ФБУ, Євро пройде 4-12 липня у болгарському місті Самоков, передає Укрінформ.
Українська команда потрапила до групи В, де її суперницями будуть збірні Чехії та Словаччини.
Розклад матчів жіночої збірної України U20:
Субота, 4 липня
Початок о 20.30. Чехія - Україна
Неділя, 5 липня
17.45. Україна - Словаччина
Вівторок, 7 липня
Матчі за 9-14-те місця
Середа, 8 липня
Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця
Четвер, 9 липня
Матчі другого етапу. Групи Е та F. Матчі за 9-14-те місця
Субота, 11 липня
Півфінали, матчі за 5-8-ме та 9-14-те місця
Неділя, 12 липня
Фінал, матчі за підсумкові місця у топ-8 та матчі за 9-14 місця.
Фото: fbu.ua.