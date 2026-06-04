Двоє українців зіграють на престижному турнірі з баскетболу 3х3 у Софії

Українці Владислав Мустяца та Артем Лопухов візьмуть участь у міжнародному турнірі з баскетболу 3х3 Sofia Open Palms LiteQuest, який пройде 5-7 червня у столиці Болгарії Софії.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, наші баскетболісти виступатимуть у складі румунської команди «Штіїнца-2». Турнір входить до серії Road to World Tour. Переможець змагань отримає путівку на Challenger у Касересі (Іспанія), який відбудеться 11–12 липня, передає Укрінформ.

Загалом на турнірі зіграють 24 команди, розподілені на шість груп. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу, після чого боротьба продовжиться за системою плей-офф.

Для Мустяци та Лопухова це черговий міжнародний старт у баскетболі 3х3. Минулого року українці брали участь у кількох професіональних турнірах серії FIBA 3x3, зокрема виступили на етапі Світового туру в Румунії, де у складі команди «Бухарест» посіли 12-те місце.

Крім того, нещодавно Владислав Мустяца та Артем Лопухов допомогли клубу «Штіїнца» (Бухарест) здобути золоті медалі другого дивізіону чемпіонату Румунії.

Після завершення турніру у Софії обидва гравці приєднаються до національної збірної України з баскетболу 3х3 і візьмуть участь у тренувальному зборі.

16–17 червня нашав чоловіча команда виступить у кваліфікації чемпіонату Європи-2026 у Бухаресті (Румунія). Українці боротимуться за одну із двох путівок до фінальної частини Євро.

Фото: fbu.ua.