ФК «Буковина» подовжив контракт із досвідченим вихованцем «Шахтаря»

30-річний центральний захисник Микита Безуглий, у якого 30 червня спливав термін контракту з чернівецьким футбольним клубом «Буковиною», залишиться в команді на наступний сезон, в якому чернівчани виступатимуть в УПЛ.

Як повідомляє Sport.ua, сторони дійшли згоди і вже підписали нову угоду, передає Укрінформ.

Випускник академії донецького «Шахтаря» грає за «Буковину» з вересня 2024 року. До того Безуглий захищав кольори молодіжної команди «гірників», а пізніше виступав за київську «Оболонь» та харківський «Металіст 1925».

У сезоні, що завершився, оборонець провів 30 матчів, забив 1 м'яч і зробив 2 гольові передачі. Разом із «Буковиною» Безуглий дійшов до півфіналу Кубка України і став чемпіоном Першої ліги.

Фото: ФК «Буковина».