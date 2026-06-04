Віталій Сачко - у чвертьфіналі одиночних змагань ATP у Чехії

Перша «ракетка» України Віталій Сачко вийшов до 1/4 фіналу одиночної сітки змагань ATP Challenger у чеському місті Простейов із призовим фондом $160,680.

Віталій (№210 ATP) на тайбрейку переміг чеського тенісиста, 66-ту «ракетку» світу Віта Копржіву - 6:1, 4:6, 7:6 (7:4), передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 2 години 35 хвилин.

Цікаво, що до цього українець програв Копржіві усі чотири очні поєдинки.

У чвертьфіналі Сачко зустрінеться з переможцем словацького прротистояння Алекс Молчан (110) - Мілош Кароль (433).

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Сачко вийшов до 1/4 змагань у Чехії у парному розряді.

Турнір Unicredit Czech Open триватимуть до 7 червня.

Фото: Арата Ямаока TENNIS Club/ФТУ.