Ролан Гаррос. Марта Костюк зупинилася в 1/2 фіналу

Друга "ракетка" України Марта Костюк не змогла пробитися у фінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) у Парижі.

У матчі 1/2 фіналу другого у сезоні-2026 турнірі серії Grand Slam Костюк (№15 світового рейтингу) поступилася "нейтральній" Міррі Андєрєєвій (№8) - 1:6, 3:6, передає Укрінформ.

У фіналі змагань Андрєєва зустрінеться з переможницею поєдинку "нейтральної" Діани Шнайдер (№23) з полькою Хвалінською (№114).

Зазначимо що за вихід до півфіналу Ролан Гаррос Костюк заробила €750 тисяч призових, 780 рейтингових очок і наступного тижня вперше у своїй кар'єрі може стати 12-ю "ракеткою" світу.

Змагання у французькій столиці завершаться 7 червня.

Фото: Арата Ямаока (ФТУ).