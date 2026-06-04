Українки перемогли Литву і вийшли до чвертьфіналу ЧС-2026 з баскетболу 3х3
Укрінформ
Жіноча збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу-2026 з баскетболу 3х3 у Варшаві (Польща).
У своєму четвертому матчі групи "синьо-жовті" завдали поразки команді Литви - 16:14 і пробилися до плей-офф турніру, передає Укрінформ.
Завдяки перемозі над Литвою збірна України посіла перше місце у групі D і напряму потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу.
Як повідомлялося, на старті турніру збірна України поступилася Канаді (11:14), а у наступних протистояннях здолала команди Японії (19:18), Франції (11:10) та Литви (16:14).
Нагадаємо, ЧС-2026 з баскетболу 3х3 триватиме до 7 червня.
Зазначимо, що для жіночої збірної України це другий поспіль та шостий в історії чемпіонат світу з баскетболу 3х3.
Фото: fbu.ua.