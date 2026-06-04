Збірна України з мініфутболу виграла

Збірна України з мініфутболу виграла "срібло" Євро-2026

Укрінформ
У столиці Словаччини Братиславі завершився XXVII чемпіонат Європи з мініфутболу.

Збірна України у фіналі поступилася чинному чемпіону світу команді Азербайджану - 0:2, передає Укрінформ.

"Синьо-жовті" вперше в історії стали срібними призерами континентальної першості з мініфутболу.

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Нагадаємо, у півфіналі українці розгромили Угорщину (5:1), азербайджанці у свою чергу серії в пенальті обіграли Сербію - 3:1 (ігровий час - 1:1).

Фото: facebook.com.

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