Збірна України з мініфутболу виграла "срібло" Євро-2026

У столиці Словаччини Братиславі завершився XXVII чемпіонат Європи з мініфутболу.

Збірна України у фіналі поступилася чинному чемпіону світу команді Азербайджану - 0:2, передає Укрінформ.

"Синьо-жовті" вперше в історії стали срібними призерами континентальної першості з мініфутболу.

Нагадаємо, у півфіналі українці розгромили Угорщину (5:1), азербайджанці у свою чергу серії в пенальті обіграли Сербію - 3:1 (ігровий час - 1:1).

Фото: facebook.com.