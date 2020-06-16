"Шахтар" зіграє матч Ліги Європи з "Вольфсбургом" в Харкові - ЗМІ

Футбольну Лігу Європи дограють з 10 по 21 серпня в міні-турнірі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, зі стадії 1/4 фіналу Ліги Европи УЄФА матчі пройдуть в один тур. Також в один матч пройдуть ігри 1/8 фіналу, які не встигли зіграти навіть першу зустріч. Це матчі "Інтер" - "Хетафе" і "Рома" - "Севілья".

Матчі у відповідь 1/8 фіналу пройдуть там, де були спочатку заплановані. Так матч донецького "Шахтаря" з німецьким "Вольфсбургом" відбудеться в Харкові (перша гра - 2:1).

Всі чвертьфінальні матчі пройдуть в Німеччині - в Дюссельдорфі, Дуйсбурзі, Гельзенкірхені і Кельні. Кельн також прийме фінальний поєдинок.

Остаточне рішення буде прийнято 17 червня на виконкомі УЄФА.

Фото: shakhtar.com.