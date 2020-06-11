Виконком УЄФА визначиться з єврокубками, Лігою націй, Євро-2020 і чемпіонатом світу-2022
Як повідомляє офіційний сайт організації, до порядку денного першого засідання Виконкому УЄФА увійшли:
Ліга чемпіонів УЄФА-2019/20 і Ліги Європи УЄФА-2019/20 - 1/8 фіналу і пов'язані рішення
Ліга чемпіонів УЄФА-2020/21 і Ліги Європи УЄФА-2020/21 - кваліфікація і груповий етап
Ліга чемпіонів УЄФА-2019/20 серед жінок - стадії, починаючи з 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів УЄФА-2020/21 серед жінок - календар
Юнацька ліга УЄФА-2019/20 - календар і стадії, що залишилися
Стадіони та розклад матчів Євро-2020
Стикові матчі ЄВРО-2020 і груповий етап Ліги націй УЄФА-2020/21 - перегляд календаря
Чемпіонат Європи серед молоді 2019-21 - календар і формат
Чемпіонат Європи-2019/20 серед дівчат до 17 років і чемпіонат Європи-2019/20 серед юнаків до 19 років - календар і формат
Поточний звіт по футзальним турнірам.
Порядок денний другого засідання Виконкому УЄФА:
Чемпіонат світу-2022 - процедура жеребкування відбіркового циклу
Правила ліцензування клубів і фінансового "фейр-плей"
Рекомендації УЄФА по грі головою.
За підсумками першого дня засідання Виконкому відбудеться онлайн пресконференція за участю президента УЄФА Александера Чеферіна.
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