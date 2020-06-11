Виконком УЄФА визначиться з єврокубками, Лігою націй, Євро-2020 і чемпіонатом світу-2022

Найближча зустріч Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у форматі відеоконференції пройде в двох частинах: вдень 17 червня і вранці 18 червня.

Як повідомляє офіційний сайт організації, до порядку денного першого засідання Виконкому УЄФА увійшли: Ліга чемпіонів УЄФА-2019/20 і Ліги Європи УЄФА-2019/20 - 1/8 фіналу і пов'язані рішення Ліга чемпіонів УЄФА-2020/21 і Ліги Європи УЄФА-2020/21 - кваліфікація і груповий етап Ліга чемпіонів УЄФА-2019/20 серед жінок - стадії, починаючи з 1/4 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА-2020/21 серед жінок - календар Юнацька ліга УЄФА-2019/20 - календар і стадії, що залишилися Стадіони та розклад матчів Євро-2020 Стикові матчі ЄВРО-2020 і груповий етап Ліги націй УЄФА-2020/21 - перегляд календаря Чемпіонат Європи серед молоді 2019-21 - календар і формат Чемпіонат Європи-2019/20 серед дівчат до 17 років і чемпіонат Європи-2019/20 серед юнаків до 19 років - календар і формат Поточний звіт по футзальним турнірам. Читайте також: Лігу Європи можуть дограти в Лісабоні чи Франкфурті Порядок денний другого засідання Виконкому УЄФА: Чемпіонат світу-2022 - процедура жеребкування відбіркового циклу Правила ліцензування клубів і фінансового "фейр-плей" Рекомендації УЄФА по грі головою. За підсумками першого дня засідання Виконкому відбудеться онлайн пресконференція за участю президента УЄФА Александера Чеферіна. Фото: ©UEFA.com.