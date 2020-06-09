Лігу Європи можуть дограти в Лісабоні чи Франкфурті

У вирішальний міні-турнір ЛЄ може пробитися «Шахтар», якщо пройде в 1/8 фіналу «Вольфсбург».

УЄФА продовжує працювати над планом завершення сезону в єврокубках. На проведення заключних раундів плей-офф Ліги Європи претендують Лісабон і Франкфурт, повідомляє видання The Telegraph.

У Португалії та Німеччини готові прийняти матчі 1/4 фіналу і 1/2 фіналу, а також вирішальний поєдинок Ліги Європи. Спочатку фінал турніру мав пройти в Гданську.

Раніше повідомлялося, що Лісабон отримає право на проведення міні-турніру Ліги чемпіонів в цьому сезоні. Матчі плей-офф пройдуть на домашньому стадіоні «Бенфіки» - «Да Луж».

Поточний сезон Ліги Європи, де все ще продовжує боротьбу за трофей донецький «Шахтар», можуть відновити 2 серпня з проведенням фіналу 27 серпня. Турнір повинні дограти після завершення внутрішніх чемпіонатів, які призупинили через пандемію коронавірусу.

Остаточне рішення про долю єврокубкового сезону прийматимуть під час засідання виконкому УЄФА 17 червня.

Нагадаємо, «Шахтар» встиг зіграти перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вольфсбурга» в Німеччині. «Гірники» перемогли 2:1.

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