Каштру: Буде справедливо, якщо Шахтар зіграє з Вольфсбургом в Україні

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" Луїш Каштру відреагував на чутки про те, що змагання в єврокубках, зокрема Лізі Європи, де виступають "гірники", можуть відбутися на нейтральних полях.

Португальський наставник українського клубу підкреслив, що матч-відповідь 1/8 финала с немецким "Вольвсбургом" його команда має провести в Україні (у гостях "Шахтар" переміг 2:1, - Ред.), повідомляє видання A Bola.

"Нам треба знати, коли і де гратимемо матч-відповідь з "Вольфсбургом". Ми грали у Німеччині, тому справедливо провести другу зустріч в Україні. Матч на нейтральному полі був би мінусом для нас, навіть якщо б він пройшов без глядачів. У нас є така інформація: якщо суперники не матимуть умов для проведення двох матчів, усі 8 команд, які пройдуть до 1/4 фіналу, можуть з'їхатися в одну країну і зіграти там. Словом, УЄФА чекає від національних ліг остаточних даних, аби визначитися із безпекою проведення Ліги Європи", - сказав Каштру.

Фото: abola.pt.