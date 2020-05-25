Футболіст Тарас Степаненко: За рік збірна України не дуже зміниться

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко розповів, як перенесення Євро-2020 позначиться на складі національної збірної України.

На думку футболіста, кістяк команди залишиться, повідомляє Tribuna.com.

"За рік збірна не дуже зміниться. Усі хлопці в такому віці, коли мають показувати результат. Можуть з'явитися й нові особи - завжди ротація, травми, спади форми. Але кістяк відсотків на 80 залишиться, на це сподівається й тренерський штаб. Змінювати людей важко. Чим стабільнішим буде склад, тим краще", - заявив Степаненко.

Нагадаємо, збірна України вийшла на чемпіонат Європи з першого місця у відбірковій групі.

Фото: shakhtar.com.