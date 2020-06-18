Мораес і Степаненко повернулися до тренувань в загальній групі «Шахтаря»
Укрінформ
Обидва можуть зіграти в чемпіонському матчі проти «Олександрії».
«Шахтар» продовжує підготовку до матчу 27-го туру УПЛ проти «Олександрії». До тренувань в загальній групі повернулися Жуніор Мораес і Тарас Степаненко, який тренувалися індивідуально через легке пошкодження після матчу з «Колосом», повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».
Степаненко в нинішньому сезоні зіграв у 26 матчів за «Шахтар», відзначившись двома результативними передачами. В активі Мораеса - 20 голів і дві гольові передачі в 29 матчах за «Шахтар».
Не готуються до матчу травмовані Ісмаїлі, Валерій Бондар, Максим Малишев та Майкон. За індивідуальною програмою працював Артем Бондаренко.
Нагадаємо, «Шахтар» зіграє з «Олександрією» 20 червня і в разі перемоги стане чемпіоном.
Фото: сайт ФК "Шахтар"