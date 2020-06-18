Мораес і Степаненко повернулися до тренувань в загальній групі «Шахтаря»

Обидва можуть зіграти в чемпіонському матчі проти «Олександрії».

«Шахтар» продовжує підготовку до матчу 27-го туру УПЛ проти «Олександрії». До тренувань в загальній групі повернулися Жуніор Мораес і Тарас Степаненко, який тренувалися індивідуально через легке пошкодження після матчу з «Колосом», повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Степаненко в нинішньому сезоні зіграв у 26 матчів за «Шахтар», відзначившись двома результативними передачами. В активі Мораеса - 20 голів і дві гольові передачі в 29 матчах за «Шахтар».

Не готуються до матчу травмовані Ісмаїлі, Валерій Бондар, Максим Малишев та Майкон. За індивідуальною програмою працював Артем Бондаренко.

Нагадаємо, «Шахтар» зіграє з «Олександрією» 20 червня і в разі перемоги стане чемпіоном.

Фото: сайт ФК "Шахтар"