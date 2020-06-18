Луїш Каштру: Уперше в кар'єрі можу стати чемпіоном Прем'єр-ліги

Головний тренер футболістів донецького "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про можливий виграш чемпіонства у матчі 27-го туру УПЛ проти "Олександрії".

58-річний португальський фахівець підкреслив, що іще жодного разу не був чемпіоном з командою Прем'єр-ліги, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Я ставав зі своїми гравцями чемпіоном Третьої ліги, Другої... Але, справді, уперше в кар'єрі прийшов до такого клубу, де можу стати чемпіоном Прем'єр-ліги. Ми з командою, з нашими уболівальниками та адміністрацією практично здобули титул. Звичайно, це почуття впевненості та величезної радості. Я завжди казавв: одного дня стану чемпіоном у Прем'єр-лізі, бо дуже багато працював протягом кар'єри. Ми зможемо це зробити, поза всякими сумнівами. Це плоди старанної роботи моїх гравців та тренерського штабу. До матчу з "Олександрією" ми підходимо абсолютно спокійно. Моє життя завжди грунтувалося на повному спокої. Єдине, за що ми повинні переживати, - наша совість має бути чистою", - сказав Каштру.

"Шахтар" зустрінеться з "Олександрією" 20 червня (початок матчу о 19.30). У разі перемоги донеччани стануть чемпіонами України.

Фото: shakhtar.com.