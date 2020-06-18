Павелко: У серпні футбольне життя Європи завирує на повну

Сьогодні другий день засідання виконавчого комітету УЄФА, в якому бере участь президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, усі члени виконкому, і насамперед - президент УЄФА Александер Чеферін, налаштовані позитивно й готуються до поетапного відродження європейського футболу найближчим часом, повдіомляє пресслужба УАФ.

"Під час організації всіх турнірів, що проходять під егідою УЄФА, діятиме чіткий медичний протокол, який мінімізує ризики, пов’язані з пандемією COVID-19. Починаючи із серпня, футбольне життя континенту завирує на повну. Завдяки безперервній роботі та співпраці навіть під час жорстких карантинних обмежень керівництво й адміністрація УЄФА - з усіма а національними асоціаціями", - заявив Павелко.

"Поспілкувавшись із колегами з інших країн, переконався, що ситуація в українському футболі вирізняється у позитивний бік. Після поновлення матчів УПЛ та Кубка України найближчим часом відновляться й поєдинки у Першій лізі. За це я особливо вдячний команді УАФ, яка продовжувала активну роботу й під час карантину", -сказав очільник УАФ.

Президент асоціації нагадав, що вчора вдалося добитися збільшення квоти учасників матчів в Україні до 230-ти. Це дозволить акредитувати журналістів.

"Далі головним пріоритетом і для УАФ, і для УЄФА є питання повернення уболівальників на трибуни. Продовжуємо роботу в цьому напрямку. Закликаю всіх наших уболівальників: дотримуйтеся рекомендацій МОЗ, бережіть себе й своїх близьких, адже від цього залежить, як швидко ви зможете знову насолоджуватися улюбленою грою. Усім міцного здоров’я!" - звернувся Павелко до футбольної спільноти України.

Нагадаємо, 17 червня виконком УЄФА ухвалив низку важливих рішень щодо змагань за участю збірних та клубів.

Фото: uaf.ua.